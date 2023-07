Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, mardi, un appel téléphonique de la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine de la République unie de Tanzanie, Mme Stergomena Tax, avec laquelle ils a examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales et les prochaines échéances, indique un communiqué du ministère.

"Mme Stergomena Tax, a présenté, au nom de son pays, ses sincères condoléances à l'Algérie pour les victimes des feux de forêt qu'ont connu plusieurs wilayas", exprimant "la solidarité de la Tanzanie avec l'Algérie en cette conjoncture difficile et douloureuse", ajoute la même source.

Par ailleurs, les deux ministres ont passé en revue "les moyens de renforcer les relations algéro-tanzaniennes en prévision des prochaines échéances bilatérales, notamment la cinquième session de la Commission mixte, prévue début août prochain à Alger, soulignant la nécessité de poursuivre et d'intensifier les efforts en vue d'assurer le succès de cet important rendez-vous et d'atteindre les objectifs e scomptés sur différents plans", a conclu le communiqué.