Les taux hypothécaires aux Etats-Unis ont baissé cette semaine, alors que l'inflation a ralenti avant une réunion très attendue de la Réserve fédérale la semaine prochaine. L'hypothèque à taux fixe sur 30 ans était en moyenne de 6,78% au cours de la semaine terminée le 20 juillet, contre 6,96% la semaine précédente, indique la société à capitaux privés Freddie Mac. Il y a un an, le taux fixe à 30 ans était de 5,54%.

"Alors que l'inflation ralentit, les taux hypothécaires ont baissé cette semaine", a souligné Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac. "Pourtant, la poursuite de la pénurie de maisons à vendre a nui aux acheteurs qui cherchent à profiter de la baisse des taux", a-t-il ajouté. Les taux hypothécaires ont dépassé 5% pour la première fois depuis 2011 il y a un peu plus d'un an et sont restés supérieurs à 5% pendant presque toute l'année dernière. Depuis lors, ils sont montés jusqu'à 7,08%, atteint pour la dernière fois en novembre 2022.

L'attention des investisseurs est tournée vers la prochaine réunion de la Fed, prévue la semaine prochaine. "Bien que l'inflation ait ralenti, le niveau (de l'inflation, ndlr) reste bien au-dessus de l'objectif de 2% et les investisseurs s'attendent à ce que la Fed relève les taux d'intérêt afin d'atteindre cet objectif", a relevé Hannah Jones, analyste des données économiques chez Realtor.com. Bien que la Fed ne fixe pas directement les taux d'intérêt que les emprunteurs paient sur les prêts hypothécaires, ses actions les influencent.

Les taux hypothécaires ont tendance à suivre le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, qui évoluent en fonction d'une combinaison d'anticipation des actions de la Fed et des réactions des investisseurs. Lorsque les rendements du Trésor augmentent, les taux hypothécaires augmentent également, lorsqu'ils baissent, les taux hypothécaires ont tendance à suivre.