La finale de la 52e édition de la Coupe d'Algérie de basket-ball, seniors messieurs, prévue mardi (17h00) à la salle Harcha-Hacène d'Alger, opposera le WO Boufarik, détenteur du trophée et huit fois vainqueur de l'épreuve, au CSC Gué de Constantine qui disputera la première finale de son histoire.

Dans cette confrontation inédite en finale de coupe qui s'apparente à un combat entre David et Goliath, les Boufarikois seront largement favoris pour conserver leur "bien" face à l'invité surprise de ce rendez-vous d'une fin de saison marathon, le CSC Gué de Constantine qui a fait sensation, en demi-finale, en éliminant le NB Staouéli, un des favoris pour le sacre.

Pour préparer ce rendez-vous, le staff technique du WOB, composé de deux figures emblématiques du club et du basket algérien, en l'occurrence Yahia Mohamed et Samir Mehnaoui, a, dans un premier temps, programmé des séances de récupération après le tournoi des As de la Super-Division disputé début juin à Oran, avant de reprendre les entraînements pour aborder ce match dans les meilleures conditions possibles.

Interrogé sur les clés de cette finale, l'entraîneur du WO Boufarik, Yahia Mohamed, a estimé que son équipe devrait "jouer sur ses qualités en étant concentrée et disciplinée face à une bonne équipe du CSC Gué de Constantine".

"Après avoir raté le titre de champion pour la deuxième année consécutive, nous avons du remotiver les joueurs en prévision de cette finale, qui sera l'occasion de sauver la saison en décrochant un titre. Je reste confiant quant à nos chances de gagner cette finale, car nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux capable de relever le défi face à l'équipe de Gué de Constantine", a-t-il affirmé.

Côté effectif, l'entraineur du WOB a fait savoir que son équipe abordera cette finale avec un effectif au complet et qui se trouve en mise au vert depuis dimanche.

Pour le CSC Gué de Constantine, qui accède pour la première fois de son histoire en finale depuis sa création en 1996, la mission s'annonce difficile face à l' "ogre boufarikois", mais les basketteurs de Gué de Constantine sont déterminés à réaliser l'exploit et décrocher le premier trophée dans l'histoire du club, d'autant plus qu'ils ont battu le WOB à deux reprises cette saison en Championnat.

"C'est une finale historique pour notre club. Les joueurs sont motivés à aller chercher ce trophée qui récompensera un par cours héroïque en Coupe d'Algérie", a résumé le président du club, Belkacem Ben Madani.

Evoquant la préparation pour cette finale, Ben Madani a indiqué son équipe n'a pas effectué de préparation spécifique en raison des difficultés financières que traverse le club, poussant le staff technique à se contenter de maintenir les joueurs en forme.

"Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour représenter dignement les couleurs du CSC Gué de Constantine. Même si le WO Boufarik part logiquement avec les faveurs des pronostics, nous sommes déterminés à donner le maximum pour remporter le trophée", a-t-il conclu.c