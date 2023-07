Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, lundi, un message de condoléances aux familles des citoyens civils et militaires tombés en martyr, suite aux feux de forêt enregistrés au niveau de certaines wilayas du pays.

"C'est avec une grande affliction et un cœur résigné face à la volonté de Dieu Tout Puissant, que j'ai appris la nouvelle tragique du décès de citoyens civils et membres de l'Armée nationale populaire (ANP), suite aux feux de forêt qui se sont déclarés dans certaines wilayas du pays", a écrit le Président de la République. "Tout en partageant la tristesse et la douleur des familles des victimes et blessés, je prie Dieu Tout-Puissant d'accorder aux défunts Sa sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Puisse Dieu nous accorder à tous patience et réconfort", a ajouté le Président de la République dans son message de condoléances. "En cette douloureuse épreuve, je présente mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion aux familles des victimes, les assurant de la solidarité absolue de l'Etat...A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons".