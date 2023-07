Dix (10) militaires relevant d’un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) se trouvant à Beni K’sila, (Béjaïa) sont tombés en martyrs, et vingt-cinq (25) autres ont été blessés lors de l'opération d'évacuation des personnels militaires en compagnie des habitants des mechtas suite aux incendies qui se sont déclarés à Béjaïa, a annoncé lundi le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite aux incendies qui se sont déclarés à Béjaïa en 5e Région militaire, le 23 juillet 2023, notamment au niveau des communes d’El K’seur et Beni K’sila, où d’importants moyens humains et matériels ont été déployés dès les premières heures, avec l’engagement de deux (02) avions spécialisés dans la lutte contre les incendies ainsi que l’intervention des sapeurs-pompiers de la Protection civile et de détachements de l’Armée nationale populaire, et en raison de l’accroissement de la force des vents délassant les feux de manière aléatoire vers l’emplacement d’un détachement de l’Armée nationale populaire se trouvant à Beni K’sila, il a été procédé à l’évacuation des personnels militaires en compagnie des habitants des mechtas de cette localité dès la matinée de ce 24 juillet 2023 à 04h00", a indiqué le MDN dans un communiqué.

Selon la même source, "lors de cette opération d’évacuation, et du fait de la propagation accélérée des flammes et des fumées, les personnels militaires en compagnie des habitants des mechtas limitrophes se sont retrouvés encerclés par les feux, où malheureusement dix (10) militaires relevant d’un détachement sis à Beni K’sila, sont tombés en martyrs, et vingt-cinq (25) autres ont subi des blessures, plus au moins graves, immédiatement évacués vers les établissements hospitaliers les plus proches".

"En ces douloureuses circonstances, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire adresse, en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, ses sincères condoléances aux familles et proches des Chouhada ainsi qu’à l’ensemble de l’institution militaire, priant Allah Le Tout-Puissant, d’accorder aux défunts Chouhada sa sainte miséricorde, de les accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs et les valeureux saints et d'octroyer à leurs proches tout le courage et la force en cette pénible épreuve, et souhaitant prompt rétablissement aux blessés", a ajouté le communiqué.