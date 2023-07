La Fédération internationale de football (FIFA) va accorder 3 millions de dollars à la Fédération tunisienne (FTF) pour le développement de son infrastructure sportive, a annoncé le président de la FTF, Wadie Jari lundi.

L'instance tunisienne avait présenté à la Fifa un dossier comprenant les projets stratégiques de la fédération pour développer son infrastructure. Selon Jari, l'accord a été fait suite à une opération d'inspection effectuée récemment par une équipe chargée par la Fifa.

Dans un post publié sur sa page facebook, le président de la FTF a exprimé sa gratitude à la FIFA pour son soutien continu à la fédération ajoutant que l'instance internationale n'accorde aucune aide sans s'assurer de la transparence des transactions financières des fédérations.

Il a précisé que la FIFA a approuvé la réalisation de nouveaux projets concernant l'équipement du centre médico-sportif de la fédération avec du matériel médical et paramédical le plus développé et dont l'état d'avancement des travaux est à 95%, ainsi que la construction d'une académie pour arbitres et d' une résidence pour les équipes féminines, précisant que ces travaux se poursuivront jusqu'à 2026.