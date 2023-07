"Après avoir antérieurement libéré le Burkinabé Mohamed Lamine Ouattara et Redouane Zerdoum, la JSK et d'un commun accord avec ses désormais ex-joueurs, a procédé à une résiliation à l'amiable des contrats de Juba Oukaci, Lyes Benyoucef, Abderrahmane Medjadel, Mohamed Guemroud ainsi que celui de l'ex-entraîneur des gardiens de but, Lyes Benhaha", précise la même source, soulignant que "d'autres joueurs, dont les démarches de résiliation sont en cours, rejoindront incessamment la liste des libérés."

Concernant l'opération de recrutement, le club de la ville des Genêts a souligné qu'elle "suit actuellement son cours puisque des négociations sont en train d'être menées avec les joueurs ciblés par la cellule de recrutement. Les annonces de concrétisation se feront très prochainement."

La JSK a assuré jusque-là l'arrivée de trois joueurs : le gardien de but Chams-Eddine Rahmani (ex-CS Co nstantine), le défenseur Ahmed Maâmeri (ex-CS Constantine), l'attaquant Redouane Berkane (ex-Olympique Akbou), et l'attaquant Amrane Faïk (ex-NC Magra).

Dans le but de préserver l'ossature, la direction a prolongé les contrats du défenseur axial Khaled Bouhakak, du gardien Mohamed Idir Hadid, du latéral droit Farès Nechat-Djabri, du milieu défensif Salim Boukhenchouche, du milieu offensif Koceila Boualia, ainsi que du capitaine Badreddine Souyad.

Le club a renouvelé sa confiance au coach Youcef Bouzidi et son adjoint Mohamed Lacet, tout en renforçant ce staff par deux anciens internationaux du club, en l'occurrence : Lounès Gaouaoui et Mourad Aït Tahar, engagés respectivement comme entraîneur des gardiens et deuxième adjoint.

Lors de la saison écoulée, la JSK a dû attendre la 29e et avant dernière journée pour assurer son maintien parmi l'élite, après sa victoire face au NC Magra (2-0), en match disputé au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou.