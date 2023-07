Une mission de l'Union africaine (UA) se trouve au Burkina Faso pour évaluer la situation

du pays, ont rapporté dimanche des médias.

Arrivée samedi soir à Ouagadougou, cette délégation du Conseil paix et sécurité de l'UA, forte de 31 membres et conduite par l'ambassadeur Mohamed Lamine Thiaw, a eu dimanche une séance de travail à huis-clos avec le gouvernement burkinabè.

"En tant qu'organe compétent en matière de sécurité au niveau continental, il est de notre devoir de venir au Burkina Faso au regard de la situation que traverse le pays", a déclaré M. Thiaw, avant le début de cette rencontre.

Selon lui, cette mission a aussi "pour but de marquer la solidarité de l'UA avec le gouvernement et le peuple burkinabé et également réitérer l'engagement de l'UA à accompagner le Burkina Faso pour relever le défi de la lutte contre l'insécurité". La ministre burkinabè des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, a salué "cette délégation de taille et de qualité venue évaluer la situation au Burkina, sous tous ses aspects: sécuritaire, humanitaire et développement". "Il s'agit de voir, avec les autorités du Bur kina Faso, les solutions idoines pour une sortie de crise", a-t-elle ajouté.