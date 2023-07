Une batterie de mesures a été prise pour l'amélioration des prestations médicales au niveau de l'Etablissement public hospitalier (EPH) Tourabi-Boudjemaa de Bechar, a-t-on appris mercredi auprès des services de la wilaya.

Les mesures prises par le chef de l'exécutif local, Mohamed Saïd Ben Kamou, en coordination avec le secteur local de la santé, concernent notamment l'acquisition de nouveaux équipements et moyens nécessaires pour renforcer le laboratoire d'analyses médicales, le service de cardiologie et celui de réanimation, en plus de la pharmacie de l'hôpital, a-t-on indiqué.

Pour améliorer l'approvisionnement en eau potable, il a été préconisé le raccordement de l'EPH Tourabi Boudjemaa à une conduite directe, ainsi que le curage et la rénovation des équipements de forage d'eau consacré à l'hôpital, a ajouté la même source. Les autorités de wilaya ont également instruit, lors de la visite d'inspection, les responsables de l'EPH de n'épargner aucun effort pour la mise à niveau des services et la promotion de la qualité de prise en charge médicale au sein de cet te structure. D'une capacité de 240 lits, l'EPH Tourabi Boudjemaa de Bechar dispose de plusieurs services médicaux spécialisés, notamment ceux des urgences médico-chirurgicales (UMC), chirurgie générale, médecine interne, pédiatrie, gynécologie obstétrique, néphrologie et hémodialyse, psychiatrie, radiologie, laboratoire des analyses médicales, épidémiologie, médecine légale et hématologie clinique, a-t-on rappelé.