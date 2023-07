Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, dimanche, un message de condoléances à l'Emir de l'Etat frère du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, suite au décès du Cheikh Mohammed Bin Hamad Bin Abdallah Bin Jassim Al Thani.

"Cher frère, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir de l'Etat frère du Qatar, c'est résignés à la volonté d'Allah que nous avons appris avec une grande tristesse et affliction, la nouvelle du décès du Cheikh Mohammed Bin Hamad Bin Abdallah Bin Jassim Al Thani, qu'Allah lui accorde Sa sainte miséricorde et l'accueille en Son vaste paradis", lit-on dans le message de condoléances.

"En cette pénible épreuve, je vous présente ainsi qu'à ses honorables enfants, à toute la famille Al Thani et au peuple qatari frère, en mon nom personnel et au nom du peuple algérien, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion", a écrit le Président Tebboune dans son message. "Nous prions Allah, Tout-Puissant, d'accorder a u défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis, et de nous prêter tous patience et réconfort", a-t-il ajouté. "Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, Certes nous sommes à Allah et c'est à Lui que nous revenons", a-t-il conclu son message.