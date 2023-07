Le coup d’envoi des "journées de Bordj Bou Arreridj de la musique locale et des expressions populaires" a été donné sur le parvis de la maison de la Culture Mohamed-Boudiaf de la capitale des Biban.

Cet événement culturel qui se poursuivra jusqu’au 26 juillet en cours, comprend plusieurs spectacles mettant en lumière différents genres musicaux comme l’andalou et la musique traditionnelle, a précisé le directeur de la maison de la Culture Mohamed-Larbi Zeghdoud, ajoutant que ces soirées seront animées par des groupes artistiques locaux à l’image de l’Association Angham El-Biban et de la troupe "Noudjoum" de Madjana. Selon la même source, cet événement s’inscrit dans le cadre des programmes de divertissement prévus par la direction de la Culture de la wilaya de Bordj Bou Arreridj visant à "pérenniser l’action culturelle au niveau local à travers la participation de nombreuses associations et autres clubs culturels, et à enrichir la scène culturelle et artistique durant la saison estivale".

La première soirée a donné lieu, samedi, à un afflux important de familles bordjie nnes visiblement satisfaites de la qualité du spectacle proposé, d’autant que la manifestation se tient en soirée et en plein air, faisant un peu oublier la canicule qui sévit durant la journée. Cette manifestation culturelle est organisée par la maison de la Culture Mohamed-Boudiaf en coopération avec le commissariat du Festival culturel local des arts et de la culture populaire, et avec la participation de diverses associations locales activant dans le domaine culturel.