Plus de 69.000 migrants ont été rapatriés dans leur pays d'origine au cours de l'année 2022, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'OIM affirme que cela représente une augmentation de 39% par rapport à l'année précédente. Dans le rapport "Main highlights of returns and reintegrations in 2022", l'agence attire l'attention sur le fait que la proportion de migrants en situation de vulnérabilité a régulièrement augmenté au cours des cinq dernières années.

Par conséquent, les programmes d'aide au retour volontaire et à la réintégration de l'OIM (AVRR) sont "essentiels" pour offrir une protection "spécialisée" à ce groupe, a-t-elle indiqué, précisant que l'initiative a fourni une assistance à 54.000 migrants l'année dernière. Les 15.000 autres migrants qui sont rentrés chez eux ont été soutenus par "des programmes de retour volontaire humanitaire".

L'objectif de l'OIM est de veiller à ce que les migrants aient accès à un soutien, des opportunités et un accompagnement personnalisés et qu'ils retrouvent une stabilité économique, sociale et psychosociale une fois de retour chez eux. A cette fin, l'agence a fourni plus de 170.000 aides à la réintégration, à la fois avant le retour dans le pays d'accueil et après l'arrivée dans le pays d'origine.

L'OIM et ses partenaires ont développé des outils pour une approche du retour et de la réintégration "fondée sur les droits, plaçant les individus au centre de toutes les décisions".