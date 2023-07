Une soixantaine d’enfants de travailleurs des services d’hygiène de la wilaya de Tébessa est arrivée dimanche au camp de vacance estivale de la commune de Chetaïbi (Annaba), apprend-on auprès de la Direction de wilaya de la jeunesse et des sports (DJS).

Ce groupe d’enfants estivants, âgés entre 7 et 13 ans, auront droit à un programme touristique et de loisirs qui s’étale sur une semaine, selon la même source. Cette initiative a été organisée par la ligue des activités de plein air de la wilaya Tébessa en coordination avec la DJS de la wilaya d’Annaba dans le cadre du programme estival de promotion des échanges touristiques pour enfants et jeunes, a indiqué à l’APS le chef du service Animation de la DJS, Toufik Kadouri.

Plus de 3.500 enfants et jeunes seront accueillis par la wilaya d’Annaba au titre programme camping de la saison 2023 élaboré par le service d’animation de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Annaba, selon la même source.

Les jeunes estivants seront accueillis au niveau des deux auberges de jeunes d’Annaba et de Chétaïbi et au niveau des camps de jeunes de Sera ïdi et d'Annaba, selon le même responsable.

Cinq établissements scolaires de la ville d’Annaba seront ouverts pour l’accueil des groupes des jeunes et enfants des wilayas d’Ouargla, El Oued, Tamanrasset, In Salah et In Guezzam.