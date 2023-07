La direction de la Protection civile de la wilaya de Chlef a lancé récemment une vaste opération de recensement des réserves et des plans d'eau ainsi que des puits traditionnels non protégés, notamment avec la hausse des températures et les risques accrus liés à la baignade dans ces lieux, indique dimanche un communiqué de ce corps.

Le chargé de l'information auprès de cette direction, le commandant Sid Ahmed Teggar a précisé à l'APS que ses services ont procédé, en coordination avec les services de la sûreté, de la gendarmerie nationale, de la Conservation des forêts, des secteurs des ressources en eau et de l'agriculture et des services communaux, à des sorties sur le terrain pour le recensement des réserves et des plans d'eau, des bassins d'irrigation et des puits artésiens dans le but de s'assurer de leur conformité aux normes de sécurité.

L'intervenant a affirmé que cette opération qui coïncide avec la saison estivale marquée par la hausse record des températures et la propagation du phénomène de la baignade dans les réserves et plans d'eau, tout p articulièrement dans les communes de l'intérieur du pays et dans les zones rurales, ce qui constitue "un danger pour les habitants de la wilaya notamment pour les plus jeunes d'entre eux".

Les mêmes services procèderont tout au long des mois de juillet et d'août au recensement des différents sites à travers les 13 daïras de la wilaya, et prendront les mesures nécessaires pour limiter les risques de noyade dans ces lieux.

Par ailleurs, les autorités concernées mènent une large campagne de sensibilisation au profit des citoyens notamment les plus jeunes pour juguler le phénomène de baignade dans les barrages, les réserves et les plans d'eau, à travers un riche programme d'information et de proximité, sur les dangers de ce phénomène qui cause chaque année des accidents mortels.

Dans ce contexte, M. Teggar a fait état de 4 décès par noyade (des enfants âgés de moins de 15 ans) en 2022 dans les barrages et plans d'eau, à travers les communes de Ain Merane, Sendjas, Zeboudja, et Labiod Medjadja, alors qu'aucun cas n'a encore été enregistré durant l'année en cours dans ces mêmes localités.

Pour les noyades enregistrées lors de la saison estivale en cours au niveau des plages, 4 morts par noyade ont été déplorées, dont une au niveau d'une plage surveillée et 3 autres dans une plage non surveillée, outre le sauvetage de plusieurs personnes.

Dotée d'un littoral long de plus de 129 km, la wilaya de Chlef compte 26 plages et de nombreux réserves et plans d'eau dont deux barrages dans les communes de Oued Fedha et Ouled Abdelkader et une zone humide dans le nord ouest, en sus de nombreux puits artésiens et bassins d'irrigation, d'autant que cette wilaya est une région à vocation agricole.