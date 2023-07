Au total, 15 foyers d’incendies, dont trois jugés importants, déclarés dans la wilaya de Tizi-Ouzou durant la journée de dimanche, ont été éteints le même jour au soir, a indiqué un responsable des services de la Protection civile, en précisant qu'aucun départ de feu n’a été relevé lundi.

Selon le chargé de communication de la direction de la Protection civile, le commandant Kamel Bouchakour, sur les trois feux importants, un a été enregistré dans la commune de Mekla, au centre de la wilaya.

Les flammes y ont détruit 8 ha de récoltes, 5 ha de broussailles et 1 ha de maquis et d’oliviers.

Les deux autres incendies ont été enregistrés, l’un dans la commune Ait Toudert (au sud de la wilaya) et a ravagé 2 ha d'herbe sèche, et l’autre au village Azib Ahmed, dans la commune de Tizi-Ouzou ou les flammes ont brûlé également 2 ha d’herbe sèche, a-t-on appris de même source.

Les 12 autres incendies sont de moindre importance (moins d'un hectare) et ont été maîtrisés grâce à l'intervention rapide des éléments de la Protection civile qui sont en alerte depuis le début de la campagne de lutte contre le incendies et notamment depuis la période de canicule qui sévit dans la région, ainsi qu'à la vigilance des citoyens qui interviennent, donnent l’alerte et participent aux opérations d’extinction, a-t-on ajouté.

Ces 15 incendies ont été tous éteints, a signalé le commandant Bouchakour, qui a indiqué qu’en début de matinée de lundi, aucun départ de feu n’a été relevé.