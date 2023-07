La troisième édition du Salon national des produits d’artisanat et des saveurs du terroir se poursuit dimanche au centre des conventions Mohammed-Benahmed d’Oran avec la remise, au goût du jour, du travail du matelassier (Tarrah), un métier ancien qui refuse de disparaître et lutte pour son maintien sur le marché national de l’ameublement et de la literie.

Cette édition a mis en valeur le métier authentique du tarrah, ce que la modernité n'avait pas su faire, en exposant divers modèles de matelas traditionnels aux dessins différents réalisés par les mains expertes d'artisans soucieux de préserver ce patrimoine et de proposer des produits naturels du terroir reflétant une créativité particulière.

Parmi les fabricants de matelas, figure Chabou Ammar, venu de Fouka (Tipasa) pour participer au Salon national des produits de l’artisanat et des savoirs du terroir pour exposer de bien nombreux modèles de literies traditionnelles, à l’instar des couvertures multicolores en pure laine tissée, prisées par de nombreuses familles qui figuraient, il n'y a pas si longtemps, dans le tr ousseau de la mariée, alors que d'autres ornaient, dans le temps, les murs des chambres.

L'artisan Chabou, qui a hérité le métier de tisserand de son père, a déclaré travailler "à faire revivre ce type de vieux métier, grâce à des conceptions nouvelles et compétitives de matelas et autres produits, face à des produits +modernes+, qui dépendent aujourd’hui de l’éponge et de matériaux synthétiques".

Cet artisan, qui a plus de 30 ans d'expérience et qui travaille avec ses fils et sa femme, a ajouté utiliser des moyens traditionnels, dont des aiguilles spéciales pour matelas et une carde "kerdache" pour peigner la laine et la lisser, avant de choisir un tissu assez épais bigarré, en somme des matières premières naturelles amies de l’environnement.

Chabou explique passionnément sa méthode de travail, qui consiste à bien rembourrer le tissu cousu de la laine préalablement bien nettoyée et aérée pour en faire un matelas, à serrer les bords du matelas avec du fil ciré de manière à ce que la distance entre les mailles soit égale pour inclure toutes les extrémités du tissu, puis poser et piquer de manière régulière des boutons en laine enveloppés dans du tissu de sorte à avoir un produit bien matelassé et un matelas dur et hygiénique, ce qui lui confère une valeur esthétique. Pour attirer les clients et préserver ce savoir-faire, ce tarrah assure le service "Conception de matelas à domicile" et se déplace chez les ménages pour les confectionner sur place, tout comme ses ancêtres le faisaient, un métier d’hommes, exclusivement, tandis que les femmes étaient spécialisées dans la conception de paillasses en laine "Lhouf".

A noter que 80 exposants de différentes wilayas du pays participent à la deuxième édition du Salon national de l'artisanat et des saveurs du terroir, organisé par l'agence "Global infinity Event".

Lors de cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 29 juillet en cours, plus de 30 produits locaux du terroir des domaines agricoles et artisanaux sont exposés.