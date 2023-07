Vendue à travers les quatre coins du pays, la canne artisanale fabriquée par les artisans du village d’Ath Houel Hadj dans la commune d’Ait Yahia Moussa, au sud-ouest de

Tizi-Ouzou, est un patrimoine à préserver et à valoriser, ont indiqué, dimanche

les organisateur de la première édition du festival dédié à cet objet artisanal

et au savoir-faire qui l’entoure.

S’exprimant à l’ouverture du Festival, le président du Comité de village d’Ath Houel Hadj, Ali Seddiki, a souligné l’importance de revaloriser "Thaoukazth" (la canne) et de préserver le métier de cannier qui fait vivre la majorité des familles du village.

"Ce métier hérité de père en fils, a fait et fait toujours vivre de nombreuses familles d’Ath Houel Hadj", a-t-il dit, soulignant la nécessité de créer des ateliers de fabrication pour soutenir et promouvoir ce métier, le préserver et le transmettre aux jeunes générations.

"Ce festival vise à mettre en valeur le travail des artisans locaux, à sensibiliser le public sur l’importance de cette tradition et à offrir aux visiteurs, une expérience culturelle u nique", a-t-il ajouté, invitant les citoyens à se rendre à Ath Houel Hadj, pour découvrir ce savoir faire local.

Rencontrés devant leur stands d’exposition de cannes, Saïd un ancien cannier du village, et Merzak, nouvellement arrivé dans le métier, se sont dit "fiers" de présenter le fruit de leur labeur.

Des cannes richement décorées de symbole du patrimoine local, fabriquées à partir de branches d’oléastres après plusieurs semaines de travail du bois pour confectionner la poignée, la partie la plus importante de l’objet.

"A Ath Houel Hadj, la canne est un métier qui nourrit les familles, mais aussi un loisir, notamment pour des retraités qui s’y mettent tardivement pour occuper utilement leur temps", a indiqué Saïd cannier depuis plus de 20 ans.

Les cannes d’Ath Houel Hadj sont réputées pour leur robustesse et recherchées dans plusieurs régions du pays, notamment par les habitants des montagnes, les randonneurs, les personnes ayant des difficultés à se déplacer et par les maquignons, a-t-on appris des exposants.

"En plus des vieux qui l’utilise pour se déplacer plus facilement, les vendeurs de bétails et les gens qui vont au Souk (Marchés) l'utilisent aussi, elle leur sert d’appui pour ne pas être fatigué à attendre une bonne proposition de vente", ont souligné Merzak et Saïd.

Une diza ine de canniers du village exposent leurs produits à ce festival de trois jours auquel prennent part aussi une quarantaine d’autres artisans.

Outre l’exposition, une animation culturelle est programmée en soirée durant l’événement.