Quelque 207 entreprises artisanales ont été créées dans la wilaya de Mascara durant le premier semestre de 2023, a-t-on appris dimanche du directeur de la Chambre de l'Artisanat et des Métiers (CAM) de la wilaya, Tahar Djebbar Miloud.

Ces entreprises, qui ont permis la création de plus de 500 emplois permanents et qui sont entrées en phase de production, concernent les activités des secteurs de l'artisanat et des services avec 114 entreprises, l'artisanat artistique avec 45 entreprises et 48 entreprises dans l'industrie artisanale de production de matériaux.

Le nombre d'entreprises créées a connu "une légère hausse par rapport à la même période de l'année dernière (198 entreprises artisanales créées)", a ajouté le responsable, expliquant cette hausse par l'action de sensibilisation de proximité menée depuis le début de l'année en cours par des cadres de la CAM en faveur de nouveaux artisans.

Par ailleurs, la CAM a accordé, durant cette même période, 208 certificats de qualification en faveur des jeunes désirant obtenir la carte d'artisan et bénéficier du soutien des dispositifs de l'emploi, ainsi qu'aux détenus d'établissements pénitentiaires de la wilaya.

La Chambre de l'Artisanat et des Métiers a initié, depuis le début de l'année, quatre sessions de formation dans les domaines de la fabrication de gâteaux traditionnels, couture, coiffure pour dames et esthétique, ainsi que sur la bonne gestion d'une entreprise artisanale, ayant ciblé 191 personnes. Par ailleurs, M. Tahar Djebbar a annoncé que la CAM a programmé, pour le mois de septembre prochain, trois expositions de wilaya de produits artisanaux, dans le cadre du programme annuel de commercialisation des produits des artisans de la wilaya.