L'euro comme la livre reculaient lundi face au dollar pour la cinquième séance consécutive après des indices PMI décevants, qui alimentent les inquiétudes sur l'économie du Vieux continent.

Dans la matinée, l'euro perdait 0,47% à 1,1124 dollar et la livre cédait 0,27% à 1,2854 dollar. En zone euro, les indices PMI, qui mesurent l'activité du secteur privé, dépeignent des économies en perte de vitesse: à 46,6 en juillet, l'activité française a enregistré son plus fort repli depuis novembre 2020.

En Allemagne, l'indice manufacturier est particulièrement faible, à 38,8, soulignent des analystes. "Avec un PMI pour la zone euro qui chute à 48,9 contre 49,9 un mois plus tôt, le marché revoit ses prévisions pour la BCE", ajoutent-il. La Banque centrale européenne (BCE) pourrait décider de se montrer moins stricte dans les mois à venir pour éviter d'étouffer l'économie, même si les investisseurs anticipent toujours une hausse des taux lors de sa réunion jeudi.

Même calcul au Royaume-Uni, où l'indice PMI ressort à 50,7, un plus bas depuis six mois. Les investisseurs attendent désormais les réunions de plusieurs grandes banques c entrales cette semaine: outre la BCE jeudi, la Réserve fédérale américaine se réunira mardi et mercredi, et la Banque du Japon fermera le bal vendredi. La Banque d'Angleterre, elle, publiera sa décision de politique monétaire la semaine suivante.