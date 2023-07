La Bourse de Tokyo progressait lundi en début de séance, soutenue par la dépréciation du yen à l'entame d'une semaine de décisions monétaires de banques centrales, dont la Fed américaine et la Banque du Japon (BoJ), et de résultats d'entreprises. L'indice vedette Nikkei prenait 1,2% à 32.691,28 points vers 00H40 GMT et l'indice élargi Topix gagnait 0,85% à 2.281,41 points.

Le yen a nettement faibli en fin de semaine dernière face au dollar et à l'euro, les cambistes pariant sur le maintien de la politique monétaire ultra-accommodante de la BoJ ce vendredi, tandis que la Réserve fédérale américaine devrait, elle, reprendre mercredi ses hausses de taux. La Banque centrale européenne (BCE), qui se réunira jeudi, est elle aussi déterminée à continuer à augmenter ses taux. La baisse du yen est une tendance de change favorable pour les multinationales japonaises, car cela gonfle artificiellement leurs bénéfices réalisés à l'étranger une fois rapatriés et rend leurs exportations moins chères.

Les valeurs automobiles japonaises, très orientées à l'export, profitaient logiquement de la faiblesse du yen: Nissan gagna it 2,74%, Toyota 1,39% et Honda 2%. Le yen se stabilisait face au dollar et à l'euro après sa glissade de vendredi dernier: vers 00H30 GMT le dollar valait 141,67 yens, contre 141,73 yens vendredi à 21H00 GMT. Et l'euro s'échangeait contre 157,67 yens, quasi inchangé par rapport à son cours en fin de semaine dernière.

L'euro valait 1,1130 dollar contre 1,1124 dollar vendredi à 21H00 GMT. Le marché du pétrole reculait devant les anticipations d'un nouveau tour de vis monétaire aux Etats-Unis. Le baril de WTI reculait de 0,49% à 76,69 dollars après 00H20 GMT, et le baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,52% à 80,65 dollars.