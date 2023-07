Des chercheurs américains ont analysé les données de 7 738 enfants inscrits en maternelle aux Etats-Unis sur une durée de deux ans. Résultat : la moitié des jeunes obèses de 14 ans l'étaient déjà à cinq ans.

Plus de 12,4% des enfants américains entrés en maternelle entre 1998 et 1999 étaient obèses et 14,9% en surpoids. Selon une étude basée sur l'indice de masse corporel établi par les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies, ces enfants présentent quatre fois plus de risques que les autres de devenir obèses à l'âge de 14 ans. En effet, d'après les analyses des chercheurs de la faculté de santé publique de l'Universté Emory, aux Etats-Unis, l'obésité infantile serait déterminée dès l'âge de cinq ans.

L'étude, publiée par la revue médicale New England Journal of Medicine, prend en compte les données d'une cohorte de 7 738 enfants inscrits à l'école maternelle aux Etats-Unis durant deux années. «Si les tendances dans la prévalence de l'obésité sont bien établies, on en savait très peu sur les enfants qui deviennent obèses et à quel âge» explique Solveig Cunningham, principal auteur de cette recherche, cité par l'AFP. «Examiner l'incidence de l'obésité à ce jeune âge et son évolution pourrait nous informer sur la nature de cette épidémie, les âges de plus grande vulnérabilité et les groupes qui courent le plus grand risque de devenir obèse», ajoute-t-elle.

Une prévention ciblée

Selon les résultats des chercheurs, le taux d'obésité serait plus élevé à 14 ans chez les enfants noirs (17%), suivis par les Hispaniques (14%), les blancs (10%) et ceux d'autres origines. Entre cinq et 14 ans, l'obésité était la plus élevée (25,8%) chez les enfants issus des milieux les plus pauvres du groupe. «Nous avons des indications selon lesquelles certains facteurs avant la naissance et pendant les cinq premières années de la vie jouent un rôle importants dans l'obésité», précise le professeur Cunningham.

La chercheuse indique que les efforts de prévention devraient viser les enfants «susceptibles de devenir obèses plus tard dans leur vie».