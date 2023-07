Plus de la moitié des parents sous-estiment le poids de leur enfant, quand celui-ci est en surpoids ou obèse, selon une nouvelle étude américaine.

«Non mon enfant n’est pas gros». 50 % des parents d’enfant ayant un problème de poids ne considèrent pas que leur progéniture est en surpoids ou obèse, quand c’est pourtant le cas.

Cette tendance à voir son enfant plus mince qu’il ne l’est en réalité a été observée en compilant 69 études portant sur 15 000 enfants âgés de 2 ans à 18 ans en surpoids ou obèses entre 1990 et 2012.

Étrangement cette perception biaisée n’a été constatée que chez les parents d’enfants obèses ou en surpoids et non pas chez les parents d’enfants ayant une corpulence normale. Dans 52 autres études menées sur un total de 64 895 enfants de poids normal, seuls 14 % des parents sous-estimaient le poids de leur enfant.

L’étude, parue dans Pediatrics, constate aussi que les parents en surpoids ont plus de mal à juger objectivement la corpulence de leur enfant. Cette mauvaise perception se manifeste plus souvent quand l'enfant est petit (moins de 5 ans) et a tendance à s'estomper au fur et à mesure qu'il grandit.

Le rôle du pédiatre

Cette différence de vue entre parents n’est pas sans poser problème, car les parents ont un rôle à jouer dans l'éducation nutritionnelle de leurs bambins. «Nous savons que les parents jouent un rôle crucial dans la prévention de l’obésité chez les enfants, et les interventions les plus réussies sont celles qui impliquent les parents», explique Alyssa Lundhal, auteure de l’étude et chercheur à l’University of Nebraska-Lincoln».

Les parents pensent que leur enfant n’a pas besoin de maigrir ne vont pas l’encourager à le faire et ils seront indifférents aux messages de sensibilisation. «Des travaux précédents ont montré que lorsque les perceptions des parents sont conformes à la réalité, ils mettent en place des actions et encouragent leur enfant à devenir plus actif et par exemple à couper la télé pour aller jouer à dehors».

Alyssa Lundhal encourage les parents de parler du poids de leur enfants avec les pédiatres qui pourront les aider à mettre en place de meilleures habitudes alimentaires et sportives.