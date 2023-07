Les enfants exposés au tabagisme passif ont des vaisseaux sanguins qui vieillissent prématurément. Cela renforce le risque, une fois adulte, de souffrir de maladies cardio-vasculaires.

On sait que les enfants exposés au tabagisme passif courent de multiples risques santé et qu'ils sont deux fois plus nombreux à être hospitalisés pour des troubles respiratoires que les enfants qui ne sont pas exposés au tabac. Une nouvelle étude publiée dans l'European heart journal montre que le tabagisme passif provoque également des dommages durables aux artères des enfants en entraînant un vieillissement prématuré de leurs vaisseaux sanguins.

Tabagisme passif : un risque quand les 2 parents fument

Pour cette étude sur le tabagisme passif, les chercheurs de l'Université de Tasmanie (Australie) et des universités de Turku et de Tampere (Finlande), ont suivi plus de 3700 enfants âgés de 3 à 18 ans ayant des parents fumeurs. Une fois devenus adulte, ils ont subi une échographie de leur artère carotide du cou afin d'en estimer l'épaisseur, ce qui permet de découvrir s'il y a un risque d'athérosclérose (une obstruction des vaisseaux).

Ces mesures ont montré que les vaisseaux sanguins de ceux dont les deux parents fumaient avaient vieilli prématurément. Ils ont estimé que les effets de l'exposition au tabagisme de 2 parents vieillissent l'âge vasculaire de l'enfant de 3,3 ans exactement, à l'âge adulte.

Pour les chercheurs, cette étude confirme non seulement les effets néfastes du tabagisme passif, mais vient confirmer le fait que les maladies cardiovasculaires (comme l'athérosclérose ou l'AVC) peuvent trouver leur origine au cours de l'enfance.