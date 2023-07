Le chef de fil de la natation algérienne Jaouad Syoud, se contentera de deux courses au lieu de six, aux Mondiaux 2023 de natation, qui se déroulent du 14 au 30 juillet à Fukuoka (Japon) : 100 m papillon et 200 m quatre nages, a appris l'APS samedi auprès d'Algerian Aquatics Federation.

L'Algérie sera représentée lors de ce rendez-vous mondial par trois nageurs : Jaouad Syoud (Olympique Nice/France), Oussama Sahnoune (Francfort FC/ Allemagne), et Amel Melih (SAL Saint-Priest/ France), alors qu'Abdallah Ardjoune (MC Alger) a déclaré forfait pour cause de blessure, lui qui a également raté les Jeux sportifs arabes tenus en Algérie (5-15 juillet). Syoud (23 ans) était inscrit initialement dans six courses : 200 m papillon, 200 m quatre nages, 50 m papillon, 100 m brasse, 400 m quatre nage, et 100 m papillon, avant d'aviser la Fédération, par un courrier électronique, l'informant de sa décision de s'élancer dans deux courses : 100 m papillon (vendredi à 2h30, algériennes) et 200 m quatre nages (mercredi à 4h29).

L'enfant de Constantine va ainsi rater le début des épreuves de natation, dim anche. Syoud, qui s'est illustré lors des jeux sportifs arabes en raflant pas moins de dix médailles d'or, ambitionne à travers sa participation au rendez-vous japonais d'arracher son ticket pour les Jeux olympiques JO-2024 de Paris. De son côté, Oussama Sahnoune signera ses débuts dans ces Mondiaux mercredi, lors des séries du 100 m nage libre (4h06, algériennes), avant d'attaquer les séries du 50 m nage libre vendredi (4h28).

Enfin, la nageuse Amel Melih entamera la compétition vendredi avec le 50 m papillon (4h46), avant d'enchaîner samedi en concourant dans le 50 m nage libre (3h30). La nageuse algérienne espère se qualifier pour la deuxième fois de rang aux JO. Les épreuves de Mondiaux 2023 à Fukuoka ont débuté le 14 juillet, et regroupent six spécialités inscrites sous l'égide de World Aquatics : courses de natation, nage en eau libre, plongeon, waterpolo, natation synchronisée, et plongeon de haut vol.