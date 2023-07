La Chine et le continent africain, sous l'égide de l'Union africaine (UA), ont promis de renforcer

la coopération militaire déjà fructueuse afin de réaliser leurs aspirations communes visant

à assurer la paix et la stabilité en Afrique et au-delà.

Cet engagement a été pris lors d'une réception marquant le 96e anniversaire de la création de l'Armée populaire de libération (APL) chinoise, vendredi soir à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

L'événement a rassemblé des représentants militaires de différents pays africains, de hauts fonctionnaires éthiopiens, des membres du corps diplomatique en Ethiopie, ainsi que des représentants des sociétés chinoises en Ethiopie.

"Sans sécurité ni stabilité, il ne peut y avoir de développement.

En tant que participant constructif et contributeur actif à la cause de la paix et de la sécurité en Afrique, la Chine a continué à fournir une assistance militaire à l'Union africaine, en soutenant le renforcement des capacités de la Force africaine en attente et en travaillant conjointement sur la lutte contre le terrorisme", a déclaré Guo Baojian, conseiller à la dé fense de la mission de la Chine auprès de l'UA, au cours de la cérémonie. M. Guo a souligné que l'APL était en train de devenir une armée de classe mondiale, ce qui constitue une garantie solide pour la réalisation du renouveau de la nation chinoise et pour une plus grande contribution à la paix dans le monde.

"La Chine est depuis toujours une nation pacifique.

Sous l'égide de la politique de défense nationale, l'APL honore toujours ses responsabilités internationales et joue un rôle actif dans le maintien de la paix dans le monde", a-t-il déclaré.

M. Guo a indiqué que, dans le cadre de son engagement en faveur de la paix internationale, la Chine est le deuxième contributeur au budget des opérations de maintien de la paix de l'ONU et l'un des principaux fournisseurs de soldats de la paix parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.

Antonio Lamas Xavier, chef d'état-major de la Force africaine en attente (FAA), s'est pour sa part fait l'écho des commentaires de M. Guo en saluant l'expansion constante de la coopération militaire entre la Chine et l'Afrique et le partenariat fructueux visant à promouvoir la paix et la sécurité sur l'ensemble du continent africain.

M. Xavier a insisté, en outre, sur la coopération croissante et sur les résultats positifs da ns le secteur de la paix et de la sécurité à la suite de la création du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA).

Il a souligné que l'Initiative pour la sécurité mondiale proposée par la Chine, qui vise à éliminer les causes profondes des conflits et à améliorer la gouvernance de la sécurité mondiale, est très bien accueillie en Afrique, car elle insuffle un élan positif au renforcement de la sécurité et du développement du continent.