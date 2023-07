Le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, a offert samedi à Istanbul un déjeuner en l'honneur de son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui effectue une visite de travail en Turquie depuis vendredi. Au terme du déjeuner offert au Palais de Dolmabahçe en présence des membres de la délégation accompagnant le président de la République, le président turc a salué le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à son départ.

Auparavant, les deux présidents avaient eu des entretiens, élargis par la suite aux membres des délégations des deux pays. Les membres de l'importante délégation ministérielle conduite par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite de travail en Turquie, ont eu, samedi, des entretiens bilatéraux à Istanbul avec leurs homologues turcs.

La délégation ministérielle conduite par le Président Tebboune est composée des ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, des Finances, Laaziz Faid, de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, et de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid.