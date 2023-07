L'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) Nafissa-Hamoud de Hussein Dey (Alger) s'est doté de nouvelles unités pédiatriques spécialisées dans l'hémodialyse, la neurologie et l'endoscopie digestive et d'une salle d'enseignement et de loisirs pour les enfants hospitalisés, outre les urgences médico-chirurgicales et la salle néonatale rouverte après réaménagement.

Inaugurant ces nouvelles structures, lundi, le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, a précisé que ces services contribueront au renforcement et à l'amélioration de la prise en charge des enfants, rappelant, à cet égard, les efforts consentis par l'Etat pour "assurer des soins de qualité dans toutes les régions du pays". Ces efforts, a-t-il ajouté, ont permis à l'Algérie de se placer en bonne position dans le domaine de la santé en 2023 et d'avancer dans les classements aux niveaux continental et international.

M. Saihi a, par ailleurs, donné, lundi, le coup d'envoi officiel des travaux de l'Université d'été, organisée par la Direction de la formation au ministère et abritée par l'Institut national de formation supérieure paramédicale d'Alger (INFSPM).

Dans ce cadre, le ministre a écouté un exposé détaillé, présenté par le directeur général des services de santé, le Pr. Lyes Rahal, et le directeur des finances au ministère, Mohamed Bourahla, sur la stratégie tracée par le secteur en matière de renforcement de la prise en charge des malades au titre du nouveau plan, la création de pôles régionaux, notamment dans les régions du sud, et les contrats d'action et de performance (CAP) des établissements hospitaliers comme moyen d'activer le plan d'action malade (PAM).

Cette rencontre intervient après la tenue, les 7 et 8 juin derniers, des ateliers nationaux sur la rédaction des CAP selon la nature de l'établissement, qui ont débouché sur l'organisation d'ateliers de formation dans le cadre de l'Université d'été sur le thème : "Les contrats d'action et de performance comme moyen d'activer le plan d'action malade".

M. Saihi a cité, dans ce sens, "sept axes visant à garantir aux malades leur droit à un service public de santé à la hauteur de leurs aspirations", estimant que le CAP comptait parmi "les mécanismes importants adoptés dans les politiques modernes de gestion financière visant à définir les principaux objectifs escomptés dans le secteur".

Cette Université d'été, "est de nature à favoriser l'échange d'expériences et la concert ation entre acteurs du secteur pour promouvoir les services de santé et cerner les lacunes", a affirmé le ministre, insistant sur "la nécessité d'améliorer la formation et de valoriser la ressource humaine".

Par ailleurs, le premier responsable du secteur a souligné l'importance de renforcer le plan de vaccination, qui a bénéficié d'une rallonge budgétaire de plus de 50% en 2023, passant de 12 milliards de dinars les dernières années à 26 milliards de dinars cette année, en sus de la promotion des soins de proximité.