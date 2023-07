De nouvelles structures sanitaires ont été mises en service, jeudi à Médéa pour renforcer le parc santé de la wilaya et garantir de meilleures conditions de prise en charge des malades, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Il s’agit, selon la même source, de quatre polycliniques aménagées dans d’anciens locaux à usages professionnels, qui étaient à l’abandon et ont fait l’objet de travaux de transformation pour les adapter à cette nouvelle fonction.

Ces polycliniques, dont la mise en exploitation a eu lieu en présence du wali Djahid Mous à l’occasion de la célébration du 61e anniversaire du recouvrement de l’indépendance du pays, sont localisées à Boghar, Beni-Slimane, Zoubiria et Draa-Smar, a-t-on ajouté. Des structures similaires ont été ouvertes en 2022 dans les communes de Benchicao, El-Haoudine, Bouskene et Sidi-Ziane, ont indiqué les services de la wilaya, précisant que trois autres polycliniques sont en cours d’aménagement dans des locaux inexploités situés dans les communes de Mihoub, Sedraya et Ksar-El-Boukhari.