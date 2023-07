Les représentants algériens en compétitions africaines interclubs 2023-2024, seront fixés sur leurs adversaires des deux premiers tours des épreuves, mardi à l’occasion du tirage au sort prévu au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire (Egypte) à partir de 12h00 (algériennes), a annoncé l'instance continentale, dimanche dans un communiqué publié sur son site officiel.

En Ligue des champions, l’Algérie sera représentée par le CR Belouizdad, quadruple champion d’Algérie, et le CS Constantine, 2e au classement final de la saison de Ligue 1 (2022-2023). Si le Chabab commence à prendre goût à cette prestigieuse compétition, où il a atteint les quarts de finale de la précédente édition, le club constantinois retrouve la C1 cinq années après sa dernière participation.

En Coupe de la Confédération, l’USM Alger, détentrice du trophée, et l’ASO Chlef, vainqueur de la Coupe d’Algérie pour la deuxième fois de son histoire, seront en lice. La CAF a décidé de supprimer le deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération. La décision a été prise lors de la réunion de son Comité Exécutif tenue à Rabat, en marge de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 des moins 23 ans (U23).

Cette suppression signifie que les seize clubs vainqueurs du deuxième tour préliminaire se qualifieront directement pour la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération pour la saison 2023-2024.

"Le tirage au sort sera effectué au siège de la CAF, tout d’abord avec la Coupe de la Confédération et ensuite la Ligue des Champions. L'évènement sera diffusé en direct sur toutes les chaines TV partenaires de la CAF, le site officiel de la CAF, CAFONLINE.COM et la chaîne YouTube officielle de la CAF, CAF TV", précise la même source. 54 clubs de 42 associations membres sont engagés dans la Ligue des Champions de cette saison, tandis que 52 clubs représentant 41 associations membres participeront à la Coupe de la Confédération. "Le club égyptien d'Al-Ahly SC est l'actuel tenant du titre en Ligue des Champions après sa victoire très disputée sur le Wydad Casablanca. Dans l’autre épreuve, les Algériens de l'USM Alger ont remporté la Coupe de la Confédération, après avoir battu les Young Africans de Tanzanie dans l'une des finales les plus mémorables du tournoi", conclut la CAF.