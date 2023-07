Les éléments du groupement territorial de la gendarmerie nationale d'Oran ont démantelé un réseau international spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par mer et arrêté 16 individus dont 15 de nationalité marocaine, a indiqué samedi un communiqué du commandement de la gendarmerie nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée transfrontière, les unités du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Oran ont démantelé un réseau criminel de passeurs qui s'adonnait à l'organisation de traversées clandestines", a précisé la même source. " L'opération a réussi grâce à une coordination efficace entre les unités du Groupement, et suite à des investigation et une filature des membres du réseau, qui s'est soldée par la dissolution d'une activité criminelle transfrontalière spécialisée consistant en l'organisation de traversées clandestines au départ des côtes marocaines, avant de faire escale en l'Algérie, dans l'attente de la préparation et de la planification de la traversée finale vers l'Europe".

Les investigations ont permis "l'arrestation de seiz e (16) individus , dont quinze (15) de nationalité marocaine et un (1) de nationalité algérienne, avec la saisie de 19.000 DA en liquide, 1.090 euros et de 60 dirham marocains, ainsi que 16 passeports et des téléphones portables" lit-on dans le même communiqué.

Une fois toutes les formalités légales accomplies " les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la république auprès le tribunal de Ain El Turk pour traite d'êtres humains, blanchiment d'argent, et trafic de migrants dans le cadre d'une bande criminelle organisée transfrontalière moyennant de l'argent", ajoute le communiqué.