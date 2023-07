Vingt deux (22) morts par noyade ont été enregistrés dont 20 cas au niveau des plages et 2 dans des réserves d'eau, durant les dernières 24 heures, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

"Seize (16) corps sans vie ont été repêchés dont 11 au niveau de plages interdites à la baignade, 3 autres dans des plages surveillées où le drapeau de baignade était rouge et deux (2) autres dans des réserves d'eau, tandis que les recherches de 6 personnes se poursuivent", a précisé la même source.

Le nombre des victimes a augmenté à "127 cas depuis le 1 juin dernier dont 80 morts par noyade au niveau des plages et 47 au niveau des réserves d'eau", a ajouté la même source. Selon le ministère, ce bilan est dû au non respect des "consignes et mesures de sécurité, notamment lorsque la baignade est interdite ainsi que dans les plages interdites à la baignade, les lacs, les bassins, les barrages, et les réserves d'eau, rappelant la nécessité de "faire preuve de vigilance et suivre les consignes".