Sans les mains, à fond sur l'autoroute: Ford propose depuis quelques semaines la première voiture capable de rouler seule sur une autoroute en Europe, grâce à une option qui pourrait bientôt arriver sur le continent. En entrant sur l'autoroute M11 au nord de Londres, le petit SUV propose au conducteur de lâcher le volant.

Il avance seul à 100 km/h, freine derrière un camion, avant de reprendre tranquillement sa route, bien au milieu de sa voie. Le conducteur a les mains libres, mais ne doit pas toucher au portable, et surtout ne pas détourner les yeux de la route: la voiture le surveille via plusieurs caméras et des capteurs infrarouges (qui traversent les lunettes de soleil).

"Regardez la route. Reprenez le contrôle", intime l'ordinateur de bord au bout de dix secondes si l'on regarde ailleurs. La voiture donne alors des coups de freins, met les warnings. Ford a activé cette option appelée "BlueCruise" en avril 2023 au Royaume-Uni sur son porte-étendard électrique, la Mustang Mach-E.

Après des débuts aux Etats-Unis en 2021, l'option "BlueCruise" permet de lâcher les mains sur 6.000 kilomètres d'a utoroutes de Grande-Bretagne (des "zones bleues" équipées de quatre voies et de séparateurs centraux), de Douvres à l'Ecosse. 500 clients l'ont déjà en test: ils devront ensuite débourser 17,99 livres (environ 21 euros) par mois pour lever les mains.