Les participants au forum global des médias, qui se tient dans la ville de Choucha en Azerbaïdjan, ont vivement recommandé la création d'une chaîne de valeurs dans les nouveaux médias leur permettant de faire face aux défis de l'heure.

Intervenant lors d'un panel thématique, plusieurs experts ont évoqué entre autres, des sujets liés à l'évolution des tendances dans la production et la consommation des médias ainsi que les questions d'investissement dans ces nouveaux supports, plaidant pour la création d'une chaîne de valeurs et le développement de nouveaux modèles commerciaux.

Ils ont, par la même occasion, mis l'accent sur le rôle des médias dans la lutte contre les "fake-news" et les contenus préjudiciables, estimant que cela contribuera indéniablement à créer un environnement sain et favoriser l'émergence d'une information crédible au sein de l'opinion publique.

D'autres intervenants ont relevé l'émergence des médias en ligne qui, ave peu d'investissement dans la production de contenus, remettent en question l'industrie de l'information traditionnelle, s oulignant que cette évolution favorise l'accélération de la transformation des médias. Ils ont observé que le développement rapide des médias numériques a eu un impact considérable sur la diffusion de la presse écrite ainsi que sur le marché publicitaire dans les médias traditionnels, d'où la nécessité, ont-ils préconisé, d'une nouvelle vision et de nouveaux concepts pour faire face à ces exigences imposées par le nouvel environnement médiatique. Les travaux du forum global des médias ont débuté samedi, regroupant plus de 200 de participants, entre experts et professionnels de médias locaux et internationaux. Placé sous le thème "Les nouveaux médias à l'heure de la 4e révolution industrielle", ce forum se veut une opportunité pour débattre et échanger les expériences et les points de vue sur les meilleures pratiques à même de promouvoir les contenus des nouveaux médias.