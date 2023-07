Les services de sûreté de la wilaya d’Oran ont démantelé un réseau spécialisé dans le trafic de psychotropes, a-t-on indiqué vendredi dans un communiqué de ce corps de sécurité.

L’opération, menée par la brigade de recherche et d’intervention, a abouti à l’arrestation de trois individus âgés entre 29 et 40 ans et à la saisie de 21.282 gélules psychotropes de type "brégabline 300 mg", deux véhicules et quatre téléphones portables.

Après l’achèvement des procédures d'enquête, les suspects ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, qui a ordonné leur mise en détention provisoire, a-t-on souligné de même source.