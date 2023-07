La canicule continuera d'affecter plusieurs wilayas du pays dimanche avec des températures pouvant atteindre 48 degrés, indique l'Office national de la météorologie (ONM) dans un bulletin météorologique spécial (BMS), soulignant qu'il s'agit de "conditions météorologiques extrêmes".

Placé au niveau de vigilance Orange, le bulletin concerne les wilayas de Relizane, Chlef, Ain Defla, Bilda, Alger, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf et Guelma, où les températures attendues seront de 45 degrés et pouvant atteindre ou dépasser localement les 47/48 degrés, et ce de 10h00 à 18h00.

La même source souligne à ce propos, qu'il s'agit de conditions météorologiques extrêmes, caractérisées par des températures "très élevées" par rapport à la normale climatique du mois de juillet.