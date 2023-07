Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, s'est félicité, jeudi à Alger, des résultats qualitatifs et palpables réalisés par les forces de police, aux côtés des autres services de sécurité, en matière de lutte contre toute forme de criminalité.

Présidant la cérémonie de célébration du 61e anniversaire de la création de la Police algérienne (22 juillet), organisée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le ministre a affirmé, dans une allocution, que la police algérienne "a consenti d'immenses efforts, en collaboration avec les autres appareils de sécurité, à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP), afin de déjouer toute tentative d'inonder le pays de divers types de stupéfiants provenant d'un pays voisin".

"Les hautes autorités du pays et à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accordent une importance toute particulière aux personnels de ce prestigieux corps de sécurité, en reconnaissance des efforts colossaux déployés sur le terrain, couronnés de succès en matière de maintien de la sécurité et de l'ordre publics et de lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes", a-t-il souligné.

Le ministre a salué "les efforts concertés des différents appareils de sécurité et la contribution efficace du citoyen à l'activation de l'équation de la sécurité de manière à ériger ce corps de sécurité en rempart et en modèle à suivre à l'échelle internationale".

Il y a lieu également de saluer le "haut niveau de vigilance en matière de sécurité informatique et de cybersécurité dont font montre les éléments de cet appareil, en déjouant en un temps record des cyberattaques accrues", a précisé M. Merad, indiquant que "la cybersécurité est désormais l'un des symboles de la souveraineté nationale".

Il a salué, par la même occasion, "les actions menées par cet appareil en vue de sécuriser l'ensemble des grands événements abrités récemment en Algérie".

De son côté, le Directeur général de la sûreté nationale, Farid Bencheikh, a mis en avant "les efforts fournis par l'Algérie en matière de prise en charge de l'appareil sécuritaire, en renforçant la formation de la ressource humaine avant son déploiement sur le terrain, dotée des outils juridiques et techniques nécessaires, et en lui assurant les conditions socioprofessionnelles idoines, pour agir en coordination avec les différents partenaires de sécurité".

Il a également souligné l'importance d'intégrer le numérique et de se mettre au diapason des évolutions technologiques mondiales qui imposent à l'Etat algérien de moderniser ses institutions à travers une exploitation optimale de ces moyens dans les procédures administratives, au mieux des intérêts du citoyen et dans l'optique de consolider les fondements de la bonne gouvernance.

Dans le cadre de la concrétisation de la vision du président de la République, visant la modernisation et la numérisation de la gestion du service public, M. Bencheikh a indiqué que la DGSN avait lancé "le projet de la sécurité dans les villes intelligentes (Smart Cities Security) au niveau des wilayas d'Alger, d'Oran, de Constantine et de Ouargla en vue de fournir un service sécuritaire numérique qui contribue à assurer un service public de proximité au citoyen, à condition de généraliser progressivement cette expérience pionnière aux autres wilayas".

M. Bencheikh s'est félicité, dans ce sillage, des efforts consentis par la Police algérienne à travers "les résultats positifs inédits obtenus en matière de lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, notamment contre le crime organisé, le trafic de drogues et la cybercriminalité".

A cette occasion, il a été procédé à la remise des grades des contrôleurs généraux, contrôleurs, commissaires divisionnaires, commissaires principaux, commissaires de l'ordre public, officiers principaux et officiers de police.

Le Directeur Général de la DGSN a également reçu la médaille d'excellence, outre la remise de médailles du mérite et du courage.

Pour la première fois, une médaille spéciale a été décernée par le ministre à plusieurs cadres et fonctionnaires de la Sûreté nationale.

Des attestations d'honneur ont été remises aux différents responsables des services de la Sûreté nationale, à l'échelle nationale, en reconnaissance des efforts fournis pour préserver la sécurité du pays.

Ont assisté à cette cérémonie, plusieurs membres du Gouvernement, des conseillers du président de la République, des membres des deux chambres du Parlement et des responsables de différents corps de sécurité.