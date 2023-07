La Banque centrale européenne a annoncé samedi vouloir surveiller plus fréquemment l'état des liquidités des banques de la zone euro pour réduire le risque de crises financières à l'avenir. "Nous avons décidé de demander aux banques, à partir de septembre, de nous envoyer des informations sur une base hebdomadaire, afin d'avoir des données plus récentes et de mieux surveiller les évolutions de liquidités", a déclaré Andrea Enria, le président du Conseil de surveillance prudentielle, l'organe de supervision bancaire européen partie intégrante de la BCE.

"L'idée est de faire parvenir de manière plus fréquente l'information sur les liquidités que les banques nous envoient déjà mensuellement", a dit précisé dans une interview au quotidien économique italien Milano Finanza publiée samedi sur le site de la BCE.

Ces données incluent des détails comme l'échéance des liquidités figurant dans les comptes des banques, leurs contreparties et les opérations de refinancement effectuées avec la BCE. Cela doit permettre en particulier de mieux contrôler l'évolution "des actifs les plus liquides, comme les dépôts" bancaires", a ajouté le super viseur.

Cette initiative intervient alors que la faillite de banques régionales aux Etats-Unis en mars, puis la défaillance de Credit Suisse, ont fait craindre de nouvelles turbulences financières. Elle répond à une recommandation faite en juin par l'Autorité bancaire européenne, l'ABE, le régulateur qui édicte les règles pour le secteur.

L'Union européenne a adopté en parallèle fin juin de nouvelles règles plus strictes imposées aux banques afin d'éviter une répétition de la crise financière de 2008 (calcul des risques présents dans les bilans des banques, exigences minimales de fonds propres). Dans ce contexte, Andrea Enria a appelé de ses vœux une plus grande consolidation transfrontalière du secteur bancaire européen. "Un marché plus intégré" des banques européennes, "serait avantageux car il permettrait de mieux faire face à de possibles chocs", a-t-il dit.