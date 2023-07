Le zinc et le plomb font partis des métaux les plus prisés dans les marchés boursiers mondiaux et considérés comme des matières premières rares ou peu abondantes, avec des prévisions d'une hausse de leurs prix en raison de la tendance de la consommation mondiale croissante pour les prochaines années.

Selon des données fournées par le ministère de l'Energie et des mines, le prix du zinc s'établissait, en juin dernier, à 2271 dollars la tonne, soit 2,12 euros le kilogramme. La production de zinc est destinée principalement à la galvanisation, servant à recouvrir un autre métal d'une couche de zinc dans le but de le rendre résistant à la corrosion.

Il est utilisé également dans les industries de l'automobile, des appareils ménagers ou les composants électriques, ainsi sous forme d'oxyde dans l'industrie chimique. Les stocks de zinc détenus à la bourse des métaux de Londres ont chuté cette année à leur plus bas niveau depuis 1989.

Ceci constitue "un signal sur les difficultés d'approvisionnement de ce métal dans les prochaines années", a-t-on souligné de même source. Les principaux producteurs mondiaux de zi nc sont la Chine, la Russie, le Pérou, l’Australie, les Etats Unis, l’Inde, le Mexique, la Bolivie, le Canada, le Kazakhstan et la Suède. S'agissant du plomb, son prix avait atteint en juin dernier 1989 dollars la tonne, soit 1,85 euros le kilogramme. Selon le ministère, le plomb est également considéré comme "un métal rare, très demandé et qui est utilisé notamment dans la fabrication de piles et de batteries pour les moteurs thermiques et les batteries de véhicules électriques". Ce métal est exploité aussi dans la fabrication de munitions, les gaines de câbles électriques, ou sous forme d'oxyde de plomb dans le verre ou les tubes cathodiques. Le plomb est également utilisé dans la radiologie et l'industrie atomique, sans oublier qu'il était longtemps un matériau de choix dans la tuyauterie, avant d'être interdit en 1995 pour les canalisations en raison de sa toxicité.