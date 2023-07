La Bourse de Paris a clôturé en hausse de 0,65% vendredi, au plus haut depuis près de deux mois, affichant sa confiance avant une semaine décisive et riche en résultats d'entreprises.

L'indice vedette CAC 40 a progressé de 47,86 points à 7.432,77 points, atterrissant à son plus haut niveau en clôture depuis le 23 mai. Sur la semaine, l'indice a gagné 0,79%.

"Les 7.400 points sont un point pivot", sur lequel l'indice parisien a buté plusieurs fois ces dernières semaines, explique Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille de Mirabaud France. "Franchir cette zone en clôture signale une reprise de la tendance haussière", poursuit-il.

Les valeurs bon marché ont été recherchées au cours de la séance, des valeurs sans lesquelles "ce franchissement ne peut se faire", précise Frédéric Rozier. La semaine prochaine, l'attention des investisseurs se portera sur les nombreux résultats d'entreprises, avec plus de la moitié des entreprises du CAC 40.

A l'agenda, les publications des géants technologiques américains sont notamment attendues et "vu leurs poids, elles seront dominantes", ajoute Frédéric Rozier. Par ailleurs, les marchés s'attendent à une nouvelle hausse du taux directeur de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi et de celui de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi. STMicroelectronics a lâché 1,11% à 45,71 euros, Cap Gemini 1,19% à 174,20 euros, Dassault Systèmes 0,61% à 40,45 euros, ces trois entreprises étant également dans le rouge sur l'ensemble de la semaine, marquée par des déceptions sur des résultats d'entreprises américaines liées au secteur, comme Netflix, ou Tesla.

Thales a lâché 4,78% à 133,50 euros après avoir pourtant annoncé un bénéfice net en croissance de 15% au premier semestre et une révision en légère hausse d'un de ses objectifs financiers annuels. L'entreprise marque la plus forte perte de la séance sur l'indice phare.

Dans l'aéronautique, Dassault Aviation a aussi dévissé de 8,53% à 166,30 euros après ses résultats du premier semestre, période durant laquelle l'entreprise a enregistré dix fois moins de commandes que lors de la même période en 2022. Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur de matériels pour le secteur biopharmaceutique, a certes enregistré une baisse de son activité et de sa rentabilité au premier semestre 2023 en raison d'une "demande temporairement faible" mais a assuré que la demande devrait, selon lui, "progressivement repartir à la ha usse au second semestre 2023. L'action s'est envolée de 14,53% à 272 euros, mais elle reste en baisse de 10,08% depuis le 1er janvier. Safran veut acquérir l'activité "commandes de vol" de l'entreprise américaine Collins Aerospace pour une valeur d'entreprise de 1,8 milliard de dollars, a annoncé vendredi le motoriste et équipementier aéronautique français. Son action a grappillé 0,18% à 141,72 euros. Les géants du luxe, poids lourds de l'indice parisien, ont clôturé en hausse. Hermès a gagné 1,88% à 1.915 euros, LVMH 1,63% à 867,90 euros. Proche des valeurs du luxe, L'Oréal a bondi de 2,53% à 411,15 euros, enregistrant la plus forte hausse du CAC 40. Seul Kering a terminé sans gain (-0,02%) à 541,30 euros mais le groupe est le seul de ces quatre entreprises à afficher un gain sur la semaine. C'est même la meilleure performance hebdomadaire du CAC 40, avec notamment un changement annoncé à la tête de sa marque phare Gucci et l'arrivée à son capital du fonds d'investissement activiste Bluebell.