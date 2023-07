Pour opérer la compression du nerf médian au niveau du poignet, des chirurgiens interviennent dorénavant sous échographie, hors du bloc, dans une salle de soins spécifique.

Vous ressentez un engourdissement du pouce, de l'index et du majeur, avec fourmillement et perte de force au niveau d'une partie de la main ? Vous souffrez sans doute d'un syndrome du canal carpien. "Lorsqu'il n'existe aucun déficit sensitif ou moteur, la prise en charge repose sur l'immobilisation à l'aide d'une attelle et sur une ou deux infiltrations locales de corticoïdes, afin de venir à bout d'une période inflammatoire, explique le Dr Olivier Mares, chirurgien orthopédiste au CHU de Nîmes. Mais, en présence d'un tel déficit, ou bien en cas d'échec des traitements médicaux, la prise en charge est chirurgicale."

UNE ANESTHÉSIE LOCALE SUFFIT

Le Dr Mares a mis en place un parcours de soins simplifié. "Désormais, je pratique ce type d'intervention le plus souvent dans une salle de soins spécifique, un "office surgery", précise-t-il. C'est le même principe que pour la pose d'un implant dentaire."

Une fois la désinfection locale effectuée, le patient est opéré sous anesthésie locale, sans perfusion ni monitorage. "Nous n'intervenons plus par endoscopie, raconte le chirurgien orthopédiste. Nous repérons le ligament rétinaculaire par échographie. Après une incision minime d'environ un centimètre au niveau de la paume de la main, ce ligament est sectionné, libérant ainsi de l'espace au niveau du canal carpien." L'intervention dure de 20 à 30 minutes, anesthésie comprise. À l'issue de l'acte, le patient peut rentrer chez lui immédiatement.

DES SOINS INFIRMIERS NE SONT PAS NÉCESSAIRES

Un pansement posé après l'opération sera retiré par le patient lui-même au bout de 5 jours. Un arrêt de travail d'un mois est prévu pour les travailleurs manuels tandis que 10 jours de repos sont suffisants pour les autres. À noter : une perte transitoire de force dans le poignet survient pendant les trois mois qui suivent l'intervention.

"Quelques chirurgiens ont instauré ce parcours de soins en France, notamment à Caen et à Versailles, avec un circuit de prise en charge court et sous échographie, poursuit le Dr Mares. Il s'agit d'une stratégie simple, mais il faut avoir de l'entraînement pour la pratiquer dans des conditions optimales. Les complications sont très rares, mais elles existent, comme après tout acte chirurgical." Par la suite, une consultation de contrôle a lieu deux mois après l'intervention. Mais quelle que soit la technique chirurgicale utilisée, les résultats sont bons et équivalents sur le long terme.