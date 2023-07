Un jeune Palestinien de 17 ans est tombé en martyr et un autre a été blessé vendredi par des tirs à balles réelles des forces d'occupation sionistes dans le village d'Umm Safa, au nord de Ramallah, en Cisjordanie occupée, selon le ministère de la Santé.

Des affrontements ont éclaté à la suite d'une incursion militaire sioniste dans ledit village, au cours de laquelle les forces d'occupation ont attaqué les habitants avec des balles réelles, des grenades lacrymogènes et des grenades assourdissantes, blessant grièvement deux Palestiniens.

Le ministère a déclaré que deux personnes avaient été amenées à l'hôpital avec des blessures par balle graves à la tête et à l'abdomen.

Le jeune Mohammed Fouad Ata Al Bayed, 17 ans, du camp de réfugiés d'Al-Jalazoun à Ramallah, a succombé à ses graves blessures à la tête peu après son arrivée à l'hôpital. Des dizaines d'autres ont suffoqué en raison de l'inhalation de gaz lacrymogène.

Au cours des dernières semaines, le village d'Umm Safa a été témoin d'une escalade des attaques des forces sionistes et des colons, y compris l'incendie de maisons et de véhicules et l'utilisation de tirs réels contre les habitants et leurs maisons.

Le 7 juillet, le jeune Palestinien de 24 ans, Abdel Jawad Hamdan Saleh, était tombé en martyr après avoir été touché par des balles réelles des forces sionistes dans le village d'Umm Safa.