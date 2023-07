Au moins neuf personnes ont été tuées jeudi et 16 autres blessées par un engin explosif dans le village Lubwe Sud, territoire de Rutshuru dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), selon les sources sécuritaires et de la société civile. Des sources hospitalières ont également confirmé ce bilan précisant que certains blessés étaient dans un état critique.

Le territoire de Rutshuru est le théâtre d'affrontements entre les groupes armés et l'armée congolaise depuis plusieurs mois. Des millions des personnes ont été forcées de quitter leurs domiciles à cause des violences pour trouver refuge dans le camp des déplacés érigés aux alentours de la ville de Goma, chef-lieu de la province, selon l'ONU qui parle d'une crise humanitaire aigüe dans la province du Nord-Kivu.