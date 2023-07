La sélection algérienne de football a conservé sa 33e place au classement mondial de la FIFA publié jeudi par l'instance internationale sur son site officiel. Sur le plan continental, le classement de la sélection algérienne n'a pas connu de changements par rapport au dernier classement de la FIFA et garde ainsi le 4e rang.

Aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la sélection algérienne évoluera dans le groupe G, aux côtés de la Guinée, de l'Ouganda, du Mozambique, du Botswana et de la Somalie. Au haut du classement mondial, l'Argentine championne du monde 2022 au Qatar, a gardé sa place de leader, devant la France, vice-championne du monde 2022 et le Brésil qui occupe désormais la 3e place devant l'Angleterre (4e) et la Belgique (5e). Le top 10 mondial n'a connu aucun changement par rapport au dernier classement publié le mois de juin.