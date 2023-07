Le défenseur international algérien Djamel Benlamri, est devenu la deuxième recrue estivale du MC Alger, en s'engageant pour un contrat de deux saisons, a annoncé le club pensionnaire de Ligue 1 Mobilis de football jeudi soir sur ses réseaux sociaux. Benlamri (33 ans) retrouve ainsi le championnat national, 7 ans après l'avoir quitté en 2016 pour rejoindre le club saoudien d'Al-Shabab en provenance de l'ES Sétif. Il a eu une courte expérience en Europe, avec l'Olympique Lyon (Ligue 1 française) lors de la saison 2021-2022.

Le défenseur central (32 sélections/ 2 buts) a négocié avec la JS Kabylie et le CR Belouizdad, avant de jeter son dévolu sur le "Doyen". De son côté, le milieu offensif international Mehdi Zerkane (24 ans) a annoncé jeudi soir son arrivée au MCA, à travers une vidéo diffusée sur Facebook.

L'ancien bordelais, qui a évolué la saison dernière à Nîmes olympiques (Ligue 2/ France), sera ainsi la troisième recrue estivale du MCA. Il avait été convoqué par le sélectionneur national Djamel Belmadi en 2020. Le club algérois a annoncé mercredi la signature du milieu de terrain ivoirien de l'ASEC Mimosas (Div.1 ivoirienne) Mohamed Zougrana (21 ans), pour un contrat de quatre saisons.

Le désormais ancien milieu international A' avait pris part avec son pays au Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (décalé à 2023), marqué par l'élimination de la Côte d'Ivoire en quarts de finale de l'épreuve, après sa défaite face à l'Algérie (1-0). Le MCA est en pourparlers avec d'autres joueurs susceptibles de renforcer l'effectif du club durant cette intersaison.

En revanche, le club s'est passé des services, jusque-là, du gardien de but Farid Chaâl, du défenseur Boualem Mesmoudi, et du milieu de terrain Aziz Benabdi. Le Mouloudia, qui a renouvelé sa confiance à l'entraîneur français Patrice Beaumelle, a bouclé la saison 2022-2023 à la 3e place au classement final, derrière le CR Belouizdad, champion pour la quatrième fois de rang, et le CS Constantine, vice-champion.