Le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique a affirmé, dimanche dans un communiqué, que les services compétents relevant du secteur, continuent d’œuvrer sans relâche, malgré les tentatives de perturbation, pour garantir l’approvisionnement continue en médicaments et dispositifs médicaux de ville et ceux à usage hospitalier.

"Tous les signalements parvenus par voie officielle ou par courrier électronique à l’adresse mail [email protected] ont été traités, en collaboration avec les membres partenaires qui nous ont saisis, à l’exemple de la problématique récente des anesthésies dentaires qui a été prise en charge et réglé en coordination avec les parties concernées", a affirmé le ministère.

Il a également informé que "l’Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques a continué d’exercer ses activités à travers des réunions de coordination restreintes, de correspondances ou par voie électronique officielle, en raison de litiges au sein de certaines corporations membres, et reprendra ses travaux, en présentielle, cette semaine".

A cet effet, le ministère appelle ses partenaires au "sens de la responsabilité" dans l’exercice de leur missions et déclarations publiques et d’adhérer à une démarche constructive visant l’intérêt ultime du patient et la préservation de la santé publique, comme l’a toujours prôné le ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique, conclut la même source.