Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a effectué, vendredi, une visite au siège de la prestigieuse entreprise des nouvelles technologies "Huawei", située dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine. Lors de cette visite, le président de la République a échangé longuement avec le fondateur de "Huawei", M. Ren Zhengfei, mettant en avant "les avantages et les facilités qu’offre l'Algérie aux investisseurs étrangers".

Le Président Tebboune, accompagné de la délégation ministérielle lors de cette visite d'Etat entamée lundi dernier en République populaire de Chine, a écouté plusieurs présentations concernant des projets de nouvelles technologies de cette entreprise chinoise, notamment une présentation sur les systèmes d'alerte et de prévention des catastrophes telles que les incendies et les fuites.

Dans ce contexte, le Président Tebboune a fait part de l'intérêt que l'Algérie accorde aux systèmes de gestion des pannes de divers réseaux et de fuites d'eau, dans le but de les intégrer "dans les nouvelles villes algériennes". Le Chef de l’Etat a également affirmé que "l’utilisation des technologies de pointe dans les programmes d'éducation et d'enseignement figure dans le plan d’action du gouvernement algérien".

Le Président Tebboune a, ensuite, suivi une autre présentation sur les nouvelles technologies utilisées dans diverses industries liées au secteur de l'énergie, rappelant, à cet effet, le processus de numérisation entrepris par notre pays depuis 2019 dans tous les secteurs. A noter que le président de la République avait visité, plus tôt dans la journée, l'entreprise "BYD" de construction de véhicules électriques située dans la même ville.