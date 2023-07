Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a rencontré, jeudi à Pékin, des représentants de la communauté nationale établie en Chine, dans le cadre de la visite d'Etat qu'il a entamée dans ce pays ami lundi dernier. Lors de cette rencontre, le Président Tebboune a écouté les préoccupations des différents intervenants, notamment les étudiants et les hommes d'affaires résidant en Chine, avant de répondre à leurs questions portant sur divers sujets. A ce propos, le président de la République a affirmé que les résultats de sa visite d'Etat étaient "très positifs", mettant en avant les projets et accords conclus avec la partie chinoise, qualifiés de "gigantesques et mutuellement bénéfiques". Et d’ajouter que cette visite "a ouvert toutes les perspectives d'investissement" entre les deux pays amis, avec un volume de 36 mds usd dans divers domaines grâce à de méga-projets entre les deux pays.

Il a été également convenu, dans le même contexte, d'"intensifier l'échange de délégations estudiantines" entre les deux pays, a fait savoir le président de la République, affirmant que le gouvernement chinois avait aussi convenu de "renforcer le flux touristique vers l'Algérie". Il a souligné que l'Algérie "cherche à hisser le niveau des relations économiques avec la Chine à la hauteur des bonnes relations politiques et historiques".

"Les produits algériens sont en constante évolution et répondent mieux à la demande des marchés internationaux", a ajouté le Président Tebboune, rappelant que "l'importation n'est pas interdite, mais la priorité est accordée à nos capacités et toute partie désirant monter une usine est la bienvenue en Algérie qui lui offrira toutes les facilitations nécessaires".

"Tout ce qui a été accompli jusqu'à présent profite au peuple et l'étape difficile par laquelle est passée l'Algérie est révolue", a souligné le Président Tebboune rappelant que toutes les élection organisées, récemment, par l'Algérie étaient "transparentes et régulières". "Les ennemis de l'Algérie espéraient nous voir recourir à l'endettement extérieur, et partant se trouver dans l'incapacité de défendre les droits du Sahara Occidental et de la Palestine", a-t-il ajouté, soulignant que "la majorité des pays sont actuellement endettés, alors que l'Algérie dispose d'un excédent qui préserve sa souveraineté et sa dignité".

Le président de la République a fait remarquer que l'Algérie "a recouvré, aujourd’hui, sa place notamment auprès des grandes puissances et des pays amis et entretient de bonnes relations avec la Chine, la Turquie, la Russie, le Qatar, ainsi qu'avec des pays amis d'Europe". Le Président Tebboune s’est, en outre, félicité de "l’image positive" perçue chez la communauté algérienne établie en Chine, précisant que cette communauté était composée principalement "d'élites et de compétences reconnues, comme c’est également le cas dans de nombreux pays comme la Turquie, le Portugal et la Russie".

Lors de cette réunion, des représentants de la communauté algérienne en Chine ont salué les résultats de la visite d'Etat effectuée par le président de la République dans ce pays ami, en témoignent "le volume et la qualité des accords signés ainsi que leurs résultats positifs, mettant en avant leur "adhésion" à la démarche du Président Tebboune en faveur du développement du pays, de la défense de ses intérêts suprêmes et du recouvrement de la place qui revient à l'Algérie dans le concert des Nations.