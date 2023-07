Le corps du moudjahid Fellouli Mohamed, décédé à l’âge de 90 ans suite à une maladie, a été inhumé jeudi après-midi au cimetière de la commune d’El Bordj (wilaya de Mascara).

L’enterrement s’est déroulé en présence de moudjahidine venus de différentes régions de la wilaya, de compagnons et proches du défunt, de citoyens, de responsables et de cadres de la direction des moudjahidine et ayants-droit de la wilaya.

Le regretté Fellouli Mohamed est décédé jeudi matin à son domicile familial à El Bordj, wilaya de Mascara, à l’âge de 90 ans suite à une maladie. Né en 1933 à Tamazinia dans la commune d’El Bordj, Fellouli Mohamed a rejoint les rangs de la glorieuse Révolution de libération en 1956 à la zone 6 de la Wilaya V historique et activait au sein de l’organisation civile du FLN dans la région, a-t-on appris auprès de la Direction des moudjahidine et ayants droit de la wilaya de Mascara. Le défunt a eu un grand rôle dans la mobilisation d’un nombre considérable de jeunes de sa région pour rejoindre les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) durant la période de 1958 à 1962.