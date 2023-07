Le ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, a affirmé, mercredi depuis Pékin, que les indicateurs économiques actuels érigeaient l'Algérie en "marché important et pays stratégique" pour les investisseurs, qualifiant les relations algéro-chinoises dans le domaine de l'énergie et des mines de "privilégiées et exemplaires".

"Tous les indicateurs économiques actuels érigent l'Algérie en marché important et pays stratégique pour les investisseurs", a déclaré M. Arkab dans une allocution prononcée lors du Forum d'affaires algéro-chinois, relevant "la stabilité économique, l'infrastructure moderne répondant aux normes internationales, et les stratégies sectorielles ambitieuses de l'Algérie, outre le coût de production concurrentiel et les ressources humaines qualifiées".

L'Algérie a adopté une série de mesures visant "la réalisation des objectifs stratégiques, l'adaptation des avantages des investissements et l'amélioration du climat d'affaires pour drainer les capitaux étrangers porteurs de technologie et d'expérience", a expliqué le ministre.

Après avoir a ffirmé que les relations algéro-chinoises dans le secteur de l'énergie et des mines étaient "privilégiées et exemplaires, ce qui se reflète sur les projets concrétisés par les deux pays dans le domaine de la recherche et de l'exploration des hydrocarbures, des mines et de la pétrochimie", le ministre a mis en avant "le partenariat fructueux" entre le groupe Sonatrach et de nombreuses sociétés chinoises.

Pour sa part, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a affirmé que l'Algérie avait consenti ces dernières années "d'importants efforts pour moderniser et développer ses infrastructures en matière de Technologies de l'information et de la communication (TIC)", rappelant que les investissements réalisés dans ce domaine étaient une "occasion pour de nombreuses entreprises chinoises de réaliser nombre de projets importants".

Après avoir révélé le taux de pénétration d'internet en Algérie, considéré comme l'un des "meilleurs dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique", M. Karim Bibi Triki a affirmé que l'Algérie était "déterminée à jouer un rôle central en matière des TIC au niveau régional et aspirait à le faire en partenariat avec la Chine".

De son côté, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a indiqué que la visite d'Etat du pré sident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Chine, avait réalisé d'"excellents résultats commerciaux et économiques", soulignant que les deux pays "ont convenu de définir la liste des produits nationaux à exporter vers la Chine", dont des produits agricoles, pharmaceutiques, des matériaux de construction et des produits transformés dérivés des hydrocarbures. M. Zitouni a appelé les opérateurs économiques à "exploiter cet accord et à œuvrer à l'augmentation du volume des exportations de l'Algérie" vers le marché chinois.

Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun a indiqué que la signature de plusieurs nouveaux accords entre l'Algérie et la Chine, dont certains concernent la réalisation d'usines par le secteur privé, était "une chose très encourageante pour la relance du secteur de l'industrie", soulignant que la nouvelle loi sur l'investissement qui offre des facilitations et avantages a eu comme effet de rassurer les opérateurs chinois quant à l'établissement d'un nouveau partenariat économique et industriel avec leurs homologues algériens". M. Kamel Moula, président du Conseil du Renouveau Economique Algérien (CREA) a annoncé de son côté la création du Conseil d'affaires algéro-chinois "pour la consolidation des liens entre les acteurs économiques" des deux pays, notant la volonté du président de la République d'"encourager et consolider la coopération économique avec la Chine". Après avoir évoqué l'"amélioration notable" du climat des affaires en Algérie, suite aux réformes initiées par le président Tebboune, M. Moula a réitéré son invitation aux entreprises chinoise à hisser le niveau de collaboration économique avec les opérateurs économiques algériens et à bénéficier des avantages et moyens offerts par l'Algérie".

A la clôture du Forum d'affaires algéro-chinois, il a été procédé à la signature de 12 accords de coopération et de partenariat entre des entreprises algériennes publiques et privées et des entreprises chinoises dans plusieurs domaines notamment dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, de la production pharmaceutique, de l'énergie, des transports et de l'industrie agroalimentaire.