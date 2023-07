Les prochains Championnats arabes de cyclisme sur route (toutes catégories), initialement prévus au mois de septembre "pourraient être décalés au mois de décembre", a annoncé vendredi la Fédération algérienne de la discipline (FAC).

Une volonté de report qui s'explique, entre autres, par le fait que la date initiale, prévue au mois de septembre, coïncide avec la période de préparation de la plupart des cyclistes participants. Ainsi, pour permettre à ces dernier d'effectuer convenablement leur programme préparatoire en prévision de 2024 et d'être au top au moment de disputer les Championnats arabes, les organisateurs "songent sérieusement à décaler la compétition au mois de décembre".

Ouverts aux cadets, juniors et seniors (messieurs et dames), ces Championnats arabes se dérouleront dans la ville saoudienne d'Abha qui est la capitale de la province d'Asir, au Sud-ouest du pays. Une ville située à environ 2300 mètres d'altitude et qui devrait donc donner un cachet particulier à cette compétition.